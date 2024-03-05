КНР в 2024 году увеличит военные расходы на 7,2% — проект бюджета
09:20 05.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай в 2024 году увеличит расходы на нужды обороны на 7,2%. Об этом говорится в проекте бюджета, на который ссылается агентство Reuters перед открытием 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва.
«В 2024 году расходы Китая на оборону увеличатся на 7,2%», — говорится в правительственном документе.
НОВОСТИ
- 09:32 05.03.2024
- Длительность рабочего дня в РФ достигла максимума за 19 лет — Росстат
- 09:05 05.03.2024
- Кремль анонсировал создание в БРИКС платежной системы на блокчейне
- 09:00 05.03.2024
- Силы ПВО РФ за ночь сбили три украинских БПЛА в Белгородской области
- 22:40 04.03.2024
- Медведев призвал выгнать из РФ послов стран ЕС за отказ от встречи с Лавровым
- 22:00 04.03.2024
- Парламент Франции на конгрессе в Версале закрепил в конституции право женщин на аборт
- 21:20 04.03.2024
- ЕС с 2025 г. прекратит транзит газа через Украину, но будет использовать ее газохранилища
- 20:40 04.03.2024
- Байден продлил на год действия санкций против РФ, введенных из-за ситуации на Украине
- 20:00 04.03.2024
- США, Великобритания и Франция могут тайно помогать Украине в наведении ракет на цели — NYT
- 19:20 04.03.2024
- Инфляция в РФ в 2024 году может составить 5,3-5,5% — Клепач
- 18:40 04.03.2024
- Украина готова продолжить после 2024 года транзит газа из РФ при запросе Европы — Шмыгаль
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать