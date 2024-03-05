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НОВОСТИ

КНР в 2024 году увеличит военные расходы на 7,2% — проект бюджета

09:20 05.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай в 2024 году увеличит расходы на нужды обороны на 7,2%. Об этом говорится в проекте бюджета, на который ссылается агентство Reuters перед открытием 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва.

«В 2024 году расходы Китая на оборону увеличатся на 7,2%», — говорится в правительственном документе.

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