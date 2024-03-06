Разведка РФ действует активнее и использует новые инструменты, утверждают источники FT

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Активность российских разведслужб выросла до уровня, наблюдавшегося лишь во времена холодной войны, а их инструментарий стал шире, утверждают источники в западном разведсообществе, опрошенные британской газетой Financial Times.

«Российская активность [в разведывательной сфере] <…> столь же высока или даже выше, чем во времена холодной войны», — заявил один из собеседников издания. «Им [разведслужбам РФ] действительно пришлось изменить свой образ действия <…>, прибегать к другим инструментам», — добавил он.

Как утверждает издание, методы российских разведструктур стали более изощренными после того, как они якобы лишились значительной части своих сотрудников в странах Запада. Собеседники FT утверждают, что их российские коллеги порой «действуют неуклюже», но также «проводят крайне сложные операции, выглядящие невероятно круто с точки зрения разведки». Утверждается также, что в своих тайных операциях Москва теперь чаще полагается не на российских граждан в странах Запада, а на местных жителей. Это якобы могут быть как члены преступных группировок, так и бизнесмены, политики. «Они могут не знать, что работают на русских, это могут быть преступники или другие люди, которым заплатили», — утверждает источник FT.

В недавно опубликованном докладе Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, RUSI) также указывается, что российские спецслужбы якобы стали вербовать людей без опыта работы в силовых структурах, которые могут относительно свободно ездить в другие страны, устанавливая там личные контакты.

FT также утверждает, что центрами российской разведывательной деятельности в Европе стали посольства РФ в Австрии и Швейцарии. Представители служб безопасности из этих стран заявили, что им известны около 150 сотрудников российских разведслужб, которые якобы работают там под дипломатическим прикрытием. По словам одного из собеседников FT, за последние годы также возросла роль Сербии, стран Ближнего Востока и ОАЭ как центров планирования российских разведывательных операций в Европе.