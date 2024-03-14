Идеологи цветных революций разыгрывают карту религиозных разногласий — Лукашенко

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Идеологи цветных революций и мятежей разыгрывают карту разногласий на религиозной почве. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Синодом Белорусской православной церкви.

«Все самые кровопролитные войны на земле начинались на почве религиозных разногласий. Эту карту и сегодня разыгрывают идеологи цветных революций и мятежей, — сказал Лукашенко, слова которого привело агентство БелТА. — В таких условиях важно сохранять равенство прав и диалог между представителями всех вероисповеданий».

Президент с сожалением отметил, что мировое православие сейчас переживает непростые времена. «Мы это вынуждены признать. Невозможно без боли смотреть на религиозное противостояние в нашей братской Украине: захват храмов, уголовное преследование священников, борьбу за главную святыню нашего православия — Киево-Печерскую лавру», — сказал Лукашенко. По его словам, «трагедия разгорается и на Святой земле, которая имеет сакральное значение для всех мировых религий». «К сожалению, мы видим попытки втянуть в этот конфликт как можно больше других стран и народов», — сказал Лукашенко.