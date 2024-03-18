В Крыму задержана 24-летняя россиянка, готовившая теракт на железной дороге — ФСБ
12:32 18.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ задержала в Крыму 24-летнюю россиянку, готовившую теракт на железной дороге. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«ФСБ пресечена подготовка совершения террористического акта на территории Республики Крым. В результате проведенных мероприятий в Симферополе задержана гражданка России 1999 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб подготовку к совершению теракта путем поджога релейного шкафа ГУП РК „Крымская железная дорога“ с целью нарушения военных перевозок», — сообщили в ЦОС.
У задержанной изъяты самодельные зажигательные устройства и средства связи, содержащие переписку с украинским координатором, в которой обсуждалось планируемое преступление, отметили в ФСБ.
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