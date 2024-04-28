В Ингушетии раскрыто хищение государственных средств более чем на 1 млрд руб

09:15 Источник: Интерфакс

Сотрудники МВД и ФСБ России выявили в Ингушетии хищения бюджетных средств на сумму свыше 1 млрд рублей, выделенных для реализации государственных мер поддержки семей с детьми.

"Правоохранителями выявлена и пресечена деятельность тщательно скрывающейся организованной преступной группы, специализирующейся на хищениях денежных средств в особо крупном размере, выделенных из федерального бюджета для реализации государственных мер поддержки семей с детьми" - сообщается в телеграм-канале ГУ МВД России по СКФО.

Отмечается, что возбуждено семь уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат - ИФ), соединенные в одном производстве.