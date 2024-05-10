Генассамблея рекомендовала Совбезу ООН рассмотреть членство Палестины в организации
20:00 10.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла проект резолюции с рекомендацией к Совету Безопасности (СБ) вновь рассмотреть вопрос принятия Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации, сообщает корреспондент ТАСС.
За резолюцию проголосовали 143 государства, 9 стран, в том числе Аргентина, Венгрия, Израиль, США и Чехия, проголосовали против, 25 воздержались. Принятие резолюции было встречено аплодисментами в зале Генассамблеи.
Документ состоит из девяти пунктов и, помимо рекомендации к Совбезу вновь рассмотреть вопрос принятия Палестины в ООН, содержит положение о том, что «на исключительной основе и без создания прецедента» нужно наделить Палестину в ГА ООН рядом процедурных прав постоянного члена. В частности, Палестина сможет включать себя в список спикеров на заседаниях по ближневосточной тематике, предлагать поправки, а также выступать с процедурными предложениями от лица группы стран. Вместе с тем подчеркивается, что Палестина остается в качестве государства-наблюдателя и таким образом не имеет права голоса в Генассамблее, а ее представители не могут выдвигать свои кандидатуры на посты в органы ООН.
НОВОСТИ
- 19:30 10.05.2024
- РФ ответит на удары оружием Запада не только по Киеву, этому посвящены учения — Медведев
- 19:00 10.05.2024
- Консультации по кандидатам в министры силового блока пройдут в СФ 13 мая — Турчак
- 18:30 10.05.2024
- Путин переназначил Мишустина председателем правительства РФ
- 18:00 10.05.2024
- Неизвестные 9 мая совершили нападение на комплекс бывшего генконсульства РФ в Лейпциге
- 17:30 10.05.2024
- Шотландия может обрести независимость в течение пяти лет — глава региона
- 16:33 10.05.2024
- Госдума утвердила Михаила Мишустина председателем правительства РФ
- 16:00 10.05.2024
- Мишустин обещал Володину сегодня разобраться с министрами, игнорирующими звонки депутатов
- 15:00 10.05.2024
- Автобус с 20 пассажирами упал в реку Мойку в центре Санкт-Петербурга
- 14:00 10.05.2024
- В ряде областей Украины обесточены электроподстанции
- 13:00 10.05.2024
- В Ереване начались акции протеста и забастовки с требованием отставки Пашиняна
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать