Финский президент считает, что сейчас путь к миру на Украине лежит только «через поле боя»

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Финляндии Александер Стубб выступил с утверждением, что сейчас единственный путь к миру на Украине лежит через поле боя.

«Я надеюсь, что в следующем году мы достигнем ситуации, на основе которой можно будет проложить путь к соглашению. Но мы пока еще не в этой ситуации. Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя», — заявил Стубб в интервью германской газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Президент Финляндии напомнил, что его страна на данный момент оказала военную поддержку Киеву на сумму 3 млрд евро. Отвечая на вопрос, достаточно ли делают для Украины другие партнеры, он отметил, что «Европа помогает так, как может». «Все время немного с опозданием, к тому же то там, то тут скрипя зубами, но мы делаем это», — сказал он. Стубб также выразил надежду на то, что рано или поздно дело дойдет до встречи с Россией по Украине, возможно, втайне от общественности.