В ЕС согласован проект по предоставлению гарантий безопасности Украине - СМИ

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз согласовал проект по предоставлению гарантий безопасности Украине, в настоящее время Брюссель обсуждает его с Киевом. Об этом сообщает германская газета Welt am Sonntag со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ.

По ее информации, послы 27 стран ЕС недавно согласовали 11-страничный текст, который обозначен как «конфиденциальный». Брюссель намерен предоставить гарантии не позднее начала июля. Их действие будет распространяться до момента вступления Киева в ЕС и НАТО.