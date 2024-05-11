0
0
21
НОВОСТИ

В ЕС согласован проект по предоставлению гарантий безопасности Украине - СМИ

09:30 11.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз согласовал проект по предоставлению гарантий безопасности Украине, в настоящее время Брюссель обсуждает его с Киевом. Об этом сообщает германская газета Welt am Sonntag со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ.

По ее информации, послы 27 стран ЕС недавно согласовали 11-страничный текст, который обозначен как «конфиденциальный». Брюссель намерен предоставить гарантии не позднее начала июля. Их действие будет распространяться до момента вступления Киева в ЕС и НАТО.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:45 11.05.2024
В ночь на 11 мая ученые зафиксировали магнитную бурю экстремальной мощности
0
17
09:15 11.05.2024
9 мая 2024 года стало самым холодным за всю историю метеонаблюдений - Вильфанд
0
71
09:00 11.05.2024
На Шпицбергене продается участок земли размером с Манхеттен
0
83
21:00 10.05.2024
Финский президент считает, что сейчас путь к миру на Украине лежит только «через поле боя»
0
920
20:30 10.05.2024
Байден распорядился направить Украине военную помощь на $400 млн
0
791
20:00 10.05.2024
Генассамблея рекомендовала Совбезу ООН рассмотреть членство Палестины в организации
0
801
19:30 10.05.2024
РФ ответит на удары оружием Запада не только по Киеву, этому посвящены учения — Медведев
0
999
19:00 10.05.2024
Консультации по кандидатам в министры силового блока пройдут в СФ 13 мая — Турчак
0
893
18:30 10.05.2024
Путин переназначил Мишустина председателем правительства РФ
0
891
18:00 10.05.2024
Неизвестные 9 мая совершили нападение на комплекс бывшего генконсульства РФ в Лейпциге
0
824

Возврат к списку