В ЕС согласован проект по предоставлению гарантий безопасности Украине - СМИ
09:30 11.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский союз согласовал проект по предоставлению гарантий безопасности Украине, в настоящее время Брюссель обсуждает его с Киевом. Об этом сообщает германская газета Welt am Sonntag со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ.
По ее информации, послы 27 стран ЕС недавно согласовали 11-страничный текст, который обозначен как «конфиденциальный». Брюссель намерен предоставить гарантии не позднее начала июля. Их действие будет распространяться до момента вступления Киева в ЕС и НАТО.
НОВОСТИ
- 09:45 11.05.2024
- В ночь на 11 мая ученые зафиксировали магнитную бурю экстремальной мощности
- 09:15 11.05.2024
- 9 мая 2024 года стало самым холодным за всю историю метеонаблюдений - Вильфанд
- 09:00 11.05.2024
- На Шпицбергене продается участок земли размером с Манхеттен
- 21:00 10.05.2024
- Финский президент считает, что сейчас путь к миру на Украине лежит только «через поле боя»
- 20:30 10.05.2024
- Байден распорядился направить Украине военную помощь на $400 млн
- 20:00 10.05.2024
- Генассамблея рекомендовала Совбезу ООН рассмотреть членство Палестины в организации
- 19:30 10.05.2024
- РФ ответит на удары оружием Запада не только по Киеву, этому посвящены учения — Медведев
- 19:00 10.05.2024
- Консультации по кандидатам в министры силового блока пройдут в СФ 13 мая — Турчак
- 18:30 10.05.2024
- Путин переназначил Мишустина председателем правительства РФ
- 18:00 10.05.2024
- Неизвестные 9 мая совершили нападение на комплекс бывшего генконсульства РФ в Лейпциге
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать