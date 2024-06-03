Рядом со штаб-квартирой Сбера завершилось обновление московского городского вокзала «Кутузовская»
17:15 03.06.2024
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Фото пресс-службы Сбера
Московский городской вокзал «Кутузовская» работает с 2023 года. Его появление уже улучшило транспортную доступность штаб-квартиры Сбера на Кутузовском проспекте. Это комплекс из пяти зданий, четыре из которых уже функционируют, а пятое возводится. Появление новой пролетной конструкции сделает дорогу на работу для сотрудников Сбера еще более удобной и комфортной.
«Хочу сказать огромное спасибо мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину, генеральному директору РЖД Олегу Валентиновичу Белозерову. Открытие пешеходного моста в обновленном московском городском вокзале «Кутузовская» – это жизненно важный момент для команды Сбера, – отметил Герман Греф. – Трудно переоценить, насколько удобно теперь будет добираться на работу нашим сотрудникам. Сейчас здесь работает 24 тыс. человек, это самый большой офис в стране, 600 тыс. квадратных метров. В следующем году мы сдаем последний корпус, где разместятся более 30 тыс. сотрудников. Еще порядка 10 тыс. работают с другой стороны Кутузовского проспекта, в офисном центре «Поклонка». Всего 42 тыс. человек, которые в одно и то же время утром приезжают и примерно в одно и то же время уезжают вечером. Нигде в мире мы не смогли найти ничего подобного, такого интегрированного решения: река, наземный и железнодорожный транспорт, две железнодорожные ветки и третья – метро. Мы крайне благодарны вам за такой подход. Я уверен, что все жители города будут довольны, потому что эта ключевая станция и она перестанет быть узким местом».
Одновременно с запуском нового пешеходного моста на московском городском вокзале Кутузовская МЦД-4 открылась интерактивная выставка картин «Возрожденная коллекция», которые созданы с помощью нейросети Сбера Kandinsky. Их оригиналы хранились в Воронежском областном художественном музее и в Волгоградском музее изобразительных искусств им. И. И. Машкова, но бесследно исчезли во время Великой Отечественной войны. Нейросеть Kandinsky восстановила утраченные шедевры: искусственный интеллект проанализировал сотни сохранившихся работ художников, чтобы перенести их манеру и технику на возрожденные полотна. Отсканировав QR-код, москвичи и гости столицы смогут в дополненной реальности увидеть картины Абрама Архипова «Старик», Ильи Репина «Портрет Званцевой», Василия Сурикова «Казак-гребец» и многие другие.
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