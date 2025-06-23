Тегеран почти наверняка ответит военным способом на удары Вашингтона — компания Ambrey

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран почти наверняка ответит военным способом на удары США, что рискует привести к дальнейшей эскалации конфликта. Об этом говорится в переданном ТАСС циркуляре британской компании Ambrey, специализирующейся на морской безопасности.

«Американские заявления указывают на готовность возобновить переговоры, но неясно, завершилось ли вмешательство США, и почти наверняка Иран ответит на атаки военным способом, что может привести к дальнейшей эскалации», — отмечается в сообщении компании.