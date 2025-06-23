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США создали плохой прецедент, нанеся удар по ядерным объектам Ирана — глава МИД КНР

19:20 23.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты создали плохой прецедент, ударив по ядерным объектам Ирана, которые находились под гарантией Международного агентства по атомной энергии. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на состоявшейся в Пекине встрече с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром.

«Разногласия между странами необходимо решать мирным путем через диалог и консультации. Израиль нанес превентивный удар по Ирану на основании „возможных будущих угроз“. Военная авиация США разбомбила иранские ядерные объекты, находящиеся под гарантиями Международного агентства по атомной энергии, послав миру неверный сигнал о решении споров силой, а не путем переговоров, создав плохой прецедент с серьезными последствиями», — сказал министр, слова которого опубликованы на сайте МИД КНР.

Миру, как указал Ван И, требуется сила для защиты, но она может и не принести истинного мира. «Все стороны конфликта должны принять меры для смягчения ситуации, возвращения на путь политического урегулирования путем диалога и переговоров, содействовать восстановлению мира и стабильности на Ближнем Востоке», — заявил глава китайского внешнеполитического ведомства.

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