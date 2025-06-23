Президент Болгарии заявил о «крахе» системы международного права
21:20 23.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Болгарии Румен Радев заявил о развале системы международного права. Как сообщает пресс-служба главы государства, свою точку зрения политик высказал журналистам, комментируя эскалацию кризиса на Ближнем Востоке.
«Мы вступили в период, когда безопасность не гарантирована, а стабильность можно считать роскошью. Мы видим крах системы международного права со всеми его последствиями, когда легче стало использовать бомбы и ракеты», — отметил Радев.
Президент Болгарии обратил внимание на экономические аспекты кризисов в международной безопасности, которые привели к резкому и неожиданному нарушению системы поставок. «Цены растут вопреки логике экономических рамок, и мы должны быть внимательны, чтобы не допустить вовлечения Болгарии в конфликты, которые обостряются», — отметил он.
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