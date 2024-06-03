О контактах с Москвой по поводу применения оружия США по территории РФ Кирби сообщить нечего

22:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонской администрации нечего сообщить о каких-либо дипломатических контактах с Москвой относительно принятого Соединенными Штатами решения разрешить удары американскими вооружениями вглубь территории России. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мне нечего сообщить о каких-либо дипломатических контактах с Россией. Остановлюсь на этом», — ответил он на вопрос о том, обсуждали ли стороны этот вопрос.