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О контактах с Москвой по поводу применения оружия США по территории РФ Кирби сообщить нечего

22:55 03.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонской администрации нечего сообщить о каких-либо дипломатических контактах с Москвой относительно принятого Соединенными Штатами решения разрешить удары американскими вооружениями вглубь территории России. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мне нечего сообщить о каких-либо дипломатических контактах с Россией. Остановлюсь на этом», — ответил он на вопрос о том, обсуждали ли стороны этот вопрос.

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