0
0
135
НОВОСТИ

Более 600 домов в Астраханской области признаны аварийными - МинЖКХ области

18:10 29.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Астраханской области, где накануне произошло частичное обрушение жилой пятиэтажки, признано аварийными более 600 домов, все они подлежат расселению. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного министерства жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

В пятиэтажном жилом доме в Астрахани на улице Ляхова в понедельник произошло обрушение части квартир с пятого по первый этаж. Людей из здания эвакуировали, завалы разобрали. Дом был признан аварийным еще в 2019 году, но расселение до сих пор не было завершено. По факту обрушения части дома возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 (халатность) и ст. 168 (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) УК РФ.

«На 29 июля в регионе насчитывается 615 аварийных домов, которые необходимо расселить», — сообщила пресс-служба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:00 29.07.2025
Жалобы на банки выросли на 28,6% - ЦБ РФ
0
2
18:30 29.07.2025
Праворульные автомобили в России запрещать не собираются – МВД РФ
0
89
17:40 29.07.2025
Трамп и фон дер Ляйен обсуждали пошлины США против России — ЕК
0
180
17:12 29.07.2025
МВФ пересмотрел в сторону понижения прогноз по ВВП РФ на 2025 год — до 0,9%
0
216
17:00 29.07.2025
Подросток погиб в Волгограде в результате, предположительно, детонации боеприпаса
0
217
16:32 29.07.2025
21 сотрудник эвакуирован из здания в Екатеринбурге, где произошло обрушение
0
258
16:12 29.07.2025
ЕК подтвердила, что не сможет заставить компании ЕС покупать энергоресурсы в США
0
290
16:00 29.07.2025
США и Британия решили выдвинуть Залужного на пост президента Украины — СВР РФ
0
329
15:50 29.07.2025
Греф: Доля Сбера на рынке проектного финансирования жилой недвижимости составляет 60%
0
290
15:47 29.07.2025
Самыми популярными героями трансляций из Московского зоопарка стали панды, манул и капибары
0
282

Возврат к списку