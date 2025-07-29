Более 600 домов в Астраханской области признаны аварийными - МинЖКХ области

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Астраханской области, где накануне произошло частичное обрушение жилой пятиэтажки, признано аварийными более 600 домов, все они подлежат расселению. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного министерства жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

В пятиэтажном жилом доме в Астрахани на улице Ляхова в понедельник произошло обрушение части квартир с пятого по первый этаж. Людей из здания эвакуировали, завалы разобрали. Дом был признан аварийным еще в 2019 году, но расселение до сих пор не было завершено. По факту обрушения части дома возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 (халатность) и ст. 168 (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) УК РФ.

«На 29 июля в регионе насчитывается 615 аварийных домов, которые необходимо расселить», — сообщила пресс-служба.