Более 600 домов в Астраханской области признаны аварийными - МинЖКХ области
18:10 29.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Астраханской области, где накануне произошло частичное обрушение жилой пятиэтажки, признано аварийными более 600 домов, все они подлежат расселению. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного министерства жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
В пятиэтажном жилом доме в Астрахани на улице Ляхова в понедельник произошло обрушение части квартир с пятого по первый этаж. Людей из здания эвакуировали, завалы разобрали. Дом был признан аварийным еще в 2019 году, но расселение до сих пор не было завершено. По факту обрушения части дома возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 (халатность) и ст. 168 (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) УК РФ.
«На 29 июля в регионе насчитывается 615 аварийных домов, которые необходимо расселить», — сообщила пресс-служба.
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