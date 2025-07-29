Трамп сам будет принимать решение по вопросу продления тарифной паузы в отношении КНР - Бессент
20:35 29.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп примет решение о том, будет ли продлена договоренность между Вашингтоном и Пекином об отсрочке введения пошлин. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент по итогам торговых переговоров с китайской стороной в Стокгольме.
«Мы сообщим ему [Трампу] о том, как у нас здесь все прошло. Наши встречи, безусловно, были конструктивными», — отметил Бессент, слова которого приводит агентство Reuters. «Но относительно продления паузы [при введении пошлин] примет решение он [Трамп]», — добавил министр. Бессент пояснил, что намерен представить американскому лидеру отчет о состоявшихся консультациях в положительном ключе.
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