Трамп собирается уже через 10 дней ввести пошлины в отношении РФ, но не знает повлияют ли они на Москву

21:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонская администрация хочет достичь договоренностей с Россией по урегулированию конфликта на Украине через 10 дней, а в противном случае введет импортные пошлины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами на борту своего самолета на пути из Абердина в Вашингтон.

«10 дней, начиная с сегодняшнего дня», — ответил американский лидер на вопрос о том, как он уменьшит установленный им ранее 50-дневный срок на достижение упомянутых договоренностей. «А потом мы введем пошлины и прочее. И я не знаю, повлияет ли это на Россию», — добавил Трамп. «Это может повлиять на них [на Россию] или не повлиять. Но может [повлиять]», — подчеркнул он.