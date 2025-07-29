Трамп и фон дер Ляйен обсуждали пошлины США против России — ЕК

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждали на переговорах в Шотландии 27 июля вопрос о сокращении сроков введения 100-процентных пошлин США против торговых партнеров России. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер на брифинге в Брюсселе.

«Да, этот вопрос поднимался в ходе консультаций», — заявил он, отвечая на вопрос, обсуждали ли Трамп и фон дер Ляйен на переговорах о снижении обещанных Соединенными Штатами пошлин для ЕС вопрос об ускорении введения пошлин США против торговых партнеров России.