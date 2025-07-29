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МВФ пересмотрел в сторону понижения прогноз по ВВП РФ на 2025 год — до 0,9%

17:12 29.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону понижения (на 0,6 процентного пункта в сравнении с апрельскими выводами) свой прогноз по росту ВВП России на текущий год — до 0,9%. Об этом сообщается в представленном в Вашингтоне июльском обновлении к докладу МВФ о перспективах развития мировой экономики.

Аналогичный показатель на 2026 пересмотрен в сторону повышения — на 0,1 процентного пункта, до 1%. Согласно оценкам специалистов фонда, рост российской экономики в 2024 году составил 4,3%, в 2023 году — 4,1%.

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