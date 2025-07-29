После переговоров в Стокгольме тарифное перемирие между США и Китаем продлено - СМИ
19:35 29.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США и Китай продлили тарифное перемирие еще на три месяца после переговоров в Стокгольме. Об этом сообщает Sveriges radio.
«США и Китай договорились продлить действие тарифных льгот. Это заявление было сделано после двухдневных переговоров в Стокгольме под руководством министра финансов США Скотта Бессента и вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна», — пояснил корреспондент радио.
НОВОСТИ
- 19:00 29.07.2025
- Жалобы на банки выросли на 28,6% - ЦБ РФ
- 18:30 29.07.2025
- Праворульные автомобили в России запрещать не собираются – МВД РФ
- 18:10 29.07.2025
- Более 600 домов в Астраханской области признаны аварийными - МинЖКХ области
- 17:40 29.07.2025
- Трамп и фон дер Ляйен обсуждали пошлины США против России — ЕК
- 17:12 29.07.2025
- МВФ пересмотрел в сторону понижения прогноз по ВВП РФ на 2025 год — до 0,9%
- 17:00 29.07.2025
- Подросток погиб в Волгограде в результате, предположительно, детонации боеприпаса
- 16:32 29.07.2025
- 21 сотрудник эвакуирован из здания в Екатеринбурге, где произошло обрушение
- 16:12 29.07.2025
- ЕК подтвердила, что не сможет заставить компании ЕС покупать энергоресурсы в США
- 16:00 29.07.2025
- США и Британия решили выдвинуть Залужного на пост президента Украины — СВР РФ
- 15:50 29.07.2025
- Греф: Доля Сбера на рынке проектного финансирования жилой недвижимости составляет 60%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать