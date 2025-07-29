После переговоров в Стокгольме тарифное перемирие между США и Китаем продлено - СМИ

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и Китай продлили тарифное перемирие еще на три месяца после переговоров в Стокгольме. Об этом сообщает Sveriges radio.

«США и Китай договорились продлить действие тарифных льгот. Это заявление было сделано после двухдневных переговоров в Стокгольме под руководством министра финансов США Скотта Бессента и вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна», — пояснил корреспондент радио.