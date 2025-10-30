ВС РФ поразили места сборки беспилотников дальнего действия ВСУ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска поразили места сборки и хранения ударных беспилотников дальнего действия, объекты железнодорожной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам железнодорожной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах», — сказали в министерстве.