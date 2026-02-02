ЕС заменит потолок цен на нефть РФ полным запретом услуг морских перевозок — Bloomberg
21:20 30.01.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз намерен отказаться от потолка цен на нефть РФ, заменив его в 20-м пакете санкций полным запретом на оказание России услуг по морским перевозкам нефти. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники в Брюсселе.
Запрет будет включать оказание финансовых, юридических, страховых и прочих услуг любым перевозчикам российской нефти вне зависимости от ее цены. Агентство утверждает, что это предложение «получило поддержку стран ЕС», которые принимают санкционные пакеты по принципу единогласия.
Помимо этого, в 20-й пакет санкций войдут новые рестрикции против российских банков и нефтяных компаний, а также ограничения против финансовых структур и промышленных компаний в третьих странах, которые Брюссель подозревает в поддержке усилий России по преодолению санкционной блокады.
