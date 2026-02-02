В РФ предложено запретить арест имущества должников при долге менее 10 тыс. руб. — Минюст

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минимальную сумму долга, при которой приставы могут арестовать имущество должника, предлагается увеличить с 3 тыс. до 10 тыс. рублей. Это предусмотрено в разработанном Минюстом России законопроекте «О внесении изменений в федеральный закон „Об исполнительном производстве“, говорится в сообщении министерства в его канале в Max.

«Законопроект направлен на создание справедливых условий исполнительного производства, обеспечивающих законные интересы кредиторов и защиту прав граждан при обращении взыскания на их денежные средства. Предполагается увеличить до 10 000 рублей пороговую сумму, при которой не допускается арест имущества», — сообщили в Минюсте.