В РФ предложено запретить арест имущества должников при долге менее 10 тыс. руб. — Минюст
20:00 30.01.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минимальную сумму долга, при которой приставы могут арестовать имущество должника, предлагается увеличить с 3 тыс. до 10 тыс. рублей. Это предусмотрено в разработанном Минюстом России законопроекте «О внесении изменений в федеральный закон „Об исполнительном производстве“, говорится в сообщении министерства в его канале в Max.
«Законопроект направлен на создание справедливых условий исполнительного производства, обеспечивающих законные интересы кредиторов и защиту прав граждан при обращении взыскания на их денежные средства. Предполагается увеличить до 10 000 рублей пороговую сумму, при которой не допускается арест имущества», — сообщили в Минюсте.
