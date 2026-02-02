В проекте новой конституции Казахстана заменили термин «духовно-нравственные ценности»

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Понятие «духовно-нравственные ценности» исключили из проекта новой конституции Казахстана, так как оно является очень обширным понятием. Формулировка заменена на «нравственность общества». Об этом сообщил казахстанский журналист, член конституционной комиссии Адиль Балтабаев.

«Понятие „духовно-нравственные ценности“ исключено из статей 12, 20 и 32 в предлагаемом проекте конституции. Это именно те статьи, где говорится о свободе слова, правах и свободах человека и о праве на мирные собрания», — написал он в своем телеграм-канале.

Балтабаев отметил, что «теперь вместо него предлагается использовать термин „нравственность общества“ — public morality». «Это международно признанное понятие, которое закреплено в ключевых документах по правам человека, включая Международный пакт о гражданских и политических правах ООН», — отметил член комиссии.