Макрон сообщил, что Франция отпустит задержанный танкер Grinch — СМИ

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре 29 января объяснил Владимиру Зеленскому, что будет вынужден отпустить задержанный французскими ВМС танкер Grinch из-за требований французского законодательства, пишет украинское издание «Европейская правда».

Ссылаясь на Зеленского, издание отмечает, что Макрон также якобы сообщил, что планирует в связи с этим попробовать изменить законодательство.

Ранее Макрон сообщил о задержании ВМС Франции в водах Средиземного моря танкера, шедшего из РФ.