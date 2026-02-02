Конституционную реформу в Казахстане поддержали 78% жителей, против почти 19% — опрос
18:00 30.01.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конституционную реформу, которую предложил провести в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев, полностью поддерживают или выступают скорее за нее 78,4% жителей страны. Об этом говорится в результатах опроса исследовательского института «Общественное мнение».
Согласно опубликованным институтом результатам исследования, полностью поддержали реформу 38,3% опрошенных, скорее поддерживают — 40,1%. Против высказались 18,8% опрошенных, в том числе скорее не поддерживают реформу 9,7% респондентов, еще 9,1% сообщили, что однозначно против нее. 2,9% участников вопроса затруднились ответить на вопрос о поддержке.
По данным фонда, 32,7% опрошенных также назвали заседание Национального курултая, где Токаев раскрыл детали предстоящей реформы, наиболее значимым событием января в стране. При этом 30,7% респондентов назвали важнейшим событием вступление в силу с 1 января нового Налогового кодекса, в котором, в частности, повышен НДС с 12% до 16%. «Вместе с тем результаты опроса показывают, что часть общества пока остается вне активного обсуждения общественно-политической повестки. Так, 24,4% респондентов сообщили, что ничего не знают о Национальном курултае», — говорится в результатах исследования.
79% участников исследования назвали реформу однозначно или скорее своевременной, 13,8% считают ее скорее или полностью неуместной, еще 7,3% затруднились ответить. 31,1% опрошенных назвали наиболее значимым в реформе переход от двухпалатного к однопалатному парламенту, еще 21,6% — введение поста вице-президента, 20,1% — создание консультативного органа — Народного совета, 15,2% считают значимой реформу в целом.
Комментарии отключены - материал старше 3 дней
НОВОСТИ
- 22:40 02.02.2026
- Финские пограничники пресекли попытку проникновения иностранцев на территорию РФ
- 22:00 02.02.2026
- Трамп утверждает, что Индия прекратит покупать нефть у РФ, будет приобретать у США
- 21:20 02.02.2026
- Израиль сомневается в перспективах нормализации отношений с Саудовской Аравией — Bloomberg
- 20:40 02.02.2026
- Продажи новых автомобилей в РФ в январе упали на 11% — до 91,4 тыс.
- 20:00 02.02.2026
- ЕС намерен запретить себе покупать у РФ платину и медь — Bloomberg
- 19:20 02.02.2026
- Полиция Норвегии вновь задержала сына кронпринцессы
- 19:08 02.02.2026
- Аэропорт Горно-Алтайск запустил новый сайт
- 18:40 02.02.2026
- Британия отзывает аккредитацию у сотрудника посольства РФ — МИД
- 18:00 02.02.2026
- ДТП под Красноярском произошло из-за отцепившегося от грузовика модульного дома
- 17:32 02.02.2026
- Польша не собирается получать доступ к ядерному оружию — глава МИД
комментарии(0)