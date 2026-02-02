Конституционную реформу в Казахстане поддержали 78% жителей, против почти 19% — опрос

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конституционную реформу, которую предложил провести в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев, полностью поддерживают или выступают скорее за нее 78,4% жителей страны. Об этом говорится в результатах опроса исследовательского института «Общественное мнение».

Согласно опубликованным институтом результатам исследования, полностью поддержали реформу 38,3% опрошенных, скорее поддерживают — 40,1%. Против высказались 18,8% опрошенных, в том числе скорее не поддерживают реформу 9,7% респондентов, еще 9,1% сообщили, что однозначно против нее. 2,9% участников вопроса затруднились ответить на вопрос о поддержке.

По данным фонда, 32,7% опрошенных также назвали заседание Национального курултая, где Токаев раскрыл детали предстоящей реформы, наиболее значимым событием января в стране. При этом 30,7% респондентов назвали важнейшим событием вступление в силу с 1 января нового Налогового кодекса, в котором, в частности, повышен НДС с 12% до 16%. «Вместе с тем результаты опроса показывают, что часть общества пока остается вне активного обсуждения общественно-политической повестки. Так, 24,4% респондентов сообщили, что ничего не знают о Национальном курултае», — говорится в результатах исследования.

79% участников исследования назвали реформу однозначно или скорее своевременной, 13,8% считают ее скорее или полностью неуместной, еще 7,3% затруднились ответить. 31,1% опрошенных назвали наиболее значимым в реформе переход от двухпалатного к однопалатному парламенту, еще 21,6% — введение поста вице-президента, 20,1% — создание консультативного органа — Народного совета, 15,2% считают значимой реформу в целом.