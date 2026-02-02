В Госдуме настаивают на применении «оружия возмездия» — Володин

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы настаивают на применении «оружия возмездия» и достижении целей специальной военной операции. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Депутаты Государственной думы настаивают на применении более мощного оружия — „оружия возмездия“. И достижении целей специальной военной операции», — написал Володин в своем канале в Max.