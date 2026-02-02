Число вывезенных из Сирии на территорию Ирака членов ИГ достигло 900 человек — ТВ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 900 бывших членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) вывезено из тюрем, расположенных в Сирии, на территорию соседнего Ирака. Об этом сообщил телеканалу Al Jazeera источник в иракской службе безопасности.

«Число бывших боевиков и сторонников ИГ, которые были транспортированы за последние дни из Сирии для размещения в спецлагерях на иракской территории, достигло почти 900 человек», — указал он.

По его сведениям, операцию по вывозу бывших членов ИГ из Сирии проводят американские военнослужащие. Боевики, захваченные в плен после разгрома ИГ на сирийской территории в 2019 году, ранее размещались в спецлагере Эль-Холь и тюрьме Гувейран в северо-восточной провинции Хасеке под охраной курдских формирований.

Как сообщило 23 января Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), число бывших боевиков, которые будут транспортированы по маршруту в Ирак, может достичь 7 тысяч.

Переходное правительство Сирии объявило в пятницу об установлении закрытой зоны безопасности вокруг спецлагеря Эль-Холь в Хасеке в связи с проводимой операцией.