ЕК «не может гарантировать» результат дискуссий о приеме Украины в ЕС — представитель

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) не может гарантировать результат дискуссий о приеме Украины в ЕС и не комментирует идеи заранее определить дату приема Украины. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе.

«Дискуссия о вступлении Украины продолжается, но мы не можем заранее предсказать ее результаты. Украина добилась значительного прогресса на этом пути, и мы работаем в этом направлении», — сказал он, отвечая на вопрос о призывах Владимира Зеленского пообещать Украине вступление в 2027 году.