США приостановили выделение Украине около $250 млн на помощь в энергетике — Reuters
19:20 30.01.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты фактически приостановили выделение обещанных ранее Украине примерно $250 млн в качестве помощи в сфере энергетики. Об этом сообщило агентство Reuters.
Ссылаясь на источники, оно уточнило, что эти деньги предназначались для закупки Киевом сжиженного природного газа и восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры. О намерении ассигновать по меньшей мере часть этих средств Украине ныне расформированное федеральное Агентство по международному развитию (АМР) уведомило Конгресс США еще при предыдущей американской администрации во главе с президентом Джо Байденом. Однако этого так и не произошло, говорится в публикации. Как заявили два источника, «на этот раз задержка с выделением помощи в сфере энергетики, как представляется, проистекает из бюрократической неразберихи и внутренних распрей [в аппарате федерального правительства США], а не объясняется попыткой оказать давление на Украину», отмечается в материале.
В нем поясняется, что часть имеющих отношение к делу чиновников вашингтонской администрации настаивает на том, чтобы эти средства выделил Госдепартамент США. Другие же заявляют, что решать этот вопрос должна государственная Корпорация по финансированию международного развития. В корпорации заверили, что тесно работают «с партнерами по межведомственному процессу [в США] с целью поддержки реконструкционных усилий Украины».
Между тем в Административно-бюджетном управлении (АБУ) Белого дома подчеркнули, что в прошлом имело место в том числе нецелевое использование средств, выделявшихся администрацией Байдена в качестве помощи Киеву в области энергетики.
