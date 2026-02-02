В Европе отвергли утверждения Зеленского о задержке поставки ракет для Patriot — Reuters
20:40 30.01.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Европе отвергли утверждения Владимира Зеленского о том, что Украина не получила очередную партию ракет для систем ПВО Patriot, потому что поставка из США якобы не была оплачена европейскими странами по программе PURL. Об этом сообщило агентство Reuters.
Два европейских чиновника, осведомленных о поставках по упомянутой программе, подчеркнули, что «эти утверждения некорректны». Деталей они не привели.
Программа PURL была запущена 14 июля 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Согласно этому механизму, союзники по НАТО выкупают вооружения для Украины из американских запасов.
Комментарии отключены - материал старше 3 дней
НОВОСТИ
- 22:40 02.02.2026
- Финские пограничники пресекли попытку проникновения иностранцев на территорию РФ
- 22:00 02.02.2026
- Трамп утверждает, что Индия прекратит покупать нефть у РФ, будет приобретать у США
- 21:20 02.02.2026
- Израиль сомневается в перспективах нормализации отношений с Саудовской Аравией — Bloomberg
- 20:40 02.02.2026
- Продажи новых автомобилей в РФ в январе упали на 11% — до 91,4 тыс.
- 20:00 02.02.2026
- ЕС намерен запретить себе покупать у РФ платину и медь — Bloomberg
- 19:20 02.02.2026
- Полиция Норвегии вновь задержала сына кронпринцессы
- 19:08 02.02.2026
- Аэропорт Горно-Алтайск запустил новый сайт
- 18:40 02.02.2026
- Британия отзывает аккредитацию у сотрудника посольства РФ — МИД
- 18:00 02.02.2026
- ДТП под Красноярском произошло из-за отцепившегося от грузовика модульного дома
- 17:32 02.02.2026
- Польша не собирается получать доступ к ядерному оружию — глава МИД
комментарии(0)