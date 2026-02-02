В Европе отвергли утверждения Зеленского о задержке поставки ракет для Patriot — Reuters

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Европе отвергли утверждения Владимира Зеленского о том, что Украина не получила очередную партию ракет для систем ПВО Patriot, потому что поставка из США якобы не была оплачена европейскими странами по программе PURL. Об этом сообщило агентство Reuters.

Два европейских чиновника, осведомленных о поставках по упомянутой программе, подчеркнули, что «эти утверждения некорректны». Деталей они не привели.

Программа PURL была запущена 14 июля 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Согласно этому механизму, союзники по НАТО выкупают вооружения для Украины из американских запасов.