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Подросток погиб в Волгограде в результате, предположительно, детонации боеприпаса

17:00 29.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи проводят проверку по факту гибели подростка, предположительно, из-за детонации боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

«Несколько часов назад в одной из квартир дома, расположенного на улице Морской областного центра, произошел хлопок, в результате которого погиб 14-летний подросток. По данному факту следственным отделом по Красноармейскому району города Волгограда организована процессуальная проверка. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать детонация боеприпаса, предположительно, времен Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Из аппарата следственного управления направлены следователи-криминалисты для установления всех обстоятельств случившегося.

Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход проверки, проводимой следственным органом по факту гибели подростка, сообщила пресс-служба надзорного органа региона.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона, в квартире с погибшим мальчиком находился еще один подросток, он не пострадал. Эвакуация жильцов дома не проводилась.

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