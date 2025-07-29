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Жалобы на банки выросли на 28,6% - ЦБ РФ

19:00 29.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России за шесть месяцев 2025 года получил на 18,6% больше жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом жалобы на банки выросли на 28,6%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«За шесть месяцев 2025 года жалоб в Банк России от потребителей финансовых услуг и инвесторов стало больше на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года. Всего поступило 182,4 тыс. жалоб. Жалобы на банки выросли на 28,6%», — говорится в сообщении.

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