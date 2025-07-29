21 сотрудник эвакуирован из здания в Екатеринбурге, где произошло обрушение

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двадцать один сотрудник эвакуирован из офисного здания в Екатеринбурге, где произошло обрушение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Причины, повлекшие обрушение здания, устанавливаются. Из здания эвакуирован 21 сотрудник. В настоящее время проводятся работы по разбору завалов», — говорится в сообщении.