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21 сотрудник эвакуирован из здания в Екатеринбурге, где произошло обрушение

16:32 29.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двадцать один сотрудник эвакуирован из офисного здания в Екатеринбурге, где произошло обрушение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Причины, повлекшие обрушение здания, устанавливаются. Из здания эвакуирован 21 сотрудник. В настоящее время проводятся работы по разбору завалов», — говорится в сообщении.

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