0
0
89
НОВОСТИ

Праворульные автомобили в России запрещать не собираются – МВД РФ

18:30 29.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России опровергло информацию о запрете в РФ покупать, продавать и эксплуатировать автомобили с правым рулем.

«В связи с появлением в СМИ информации о якобы планируемом в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года запрете на покупку-продажу и эксплуатацию транспортных средств с правым расположением руля считаю необходимым сообщить, что данные сведения не соответствуют действительности», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По ее словам, акцент планируется сделать на проведении соответствующей просветительской работы с водителями автомобилей данной категории, а также на механизмах взаимной адаптации транспортных средств и дорожной инфраструктуры с учетом особенностей установленного порядка дорожного движения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:00 29.07.2025
Жалобы на банки выросли на 28,6% - ЦБ РФ
0
2
18:10 29.07.2025
Более 600 домов в Астраханской области признаны аварийными - МинЖКХ области
0
135
17:40 29.07.2025
Трамп и фон дер Ляйен обсуждали пошлины США против России — ЕК
0
180
17:12 29.07.2025
МВФ пересмотрел в сторону понижения прогноз по ВВП РФ на 2025 год — до 0,9%
0
216
17:00 29.07.2025
Подросток погиб в Волгограде в результате, предположительно, детонации боеприпаса
0
217
16:32 29.07.2025
21 сотрудник эвакуирован из здания в Екатеринбурге, где произошло обрушение
0
258
16:12 29.07.2025
ЕК подтвердила, что не сможет заставить компании ЕС покупать энергоресурсы в США
0
290
16:00 29.07.2025
США и Британия решили выдвинуть Залужного на пост президента Украины — СВР РФ
0
329
15:50 29.07.2025
Греф: Доля Сбера на рынке проектного финансирования жилой недвижимости составляет 60%
0
290
15:47 29.07.2025
Самыми популярными героями трансляций из Московского зоопарка стали панды, манул и капибары
0
282

Возврат к списку