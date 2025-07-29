Праворульные автомобили в России запрещать не собираются – МВД РФ

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России опровергло информацию о запрете в РФ покупать, продавать и эксплуатировать автомобили с правым рулем.

«В связи с появлением в СМИ информации о якобы планируемом в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года запрете на покупку-продажу и эксплуатацию транспортных средств с правым расположением руля считаю необходимым сообщить, что данные сведения не соответствуют действительности», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По ее словам, акцент планируется сделать на проведении соответствующей просветительской работы с водителями автомобилей данной категории, а также на механизмах взаимной адаптации транспортных средств и дорожной инфраструктуры с учетом особенностей установленного порядка дорожного движения.