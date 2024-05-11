На Шпицбергене продается участок земли размером с Манхеттен
09:00 11.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участок размером около 15 тыс. акров (около 6 тыс. гектаров) на арктическом архипелаге Шпицберген выставлен на продажу за 300 млн евро. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По его данным, участок земли размером с Манхэттен в высоких широтах Арктики имеет «геополитическое значение». «Это единственная возможность для покупателя занять позиции в высоких широтах Арктики и закрепиться в стратегическом плане», — сказал в интервью агентству Пер Киллингстад, адвокат, представляющих продавцов. По его словам, это последний частный участок земли на норвежском архипелаге.
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