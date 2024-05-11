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В ночь на 11 мая ученые зафиксировали магнитную бурю экстремальной мощности

09:45 11.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Магнитная буря на Земле ночью 11 мая достигла экстремального уровня мощности G5, который зафиксировали впервые с августа 2005 года. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

«Мы увидели магнитную бурю экстремальной мощности, на уровне G5. Достигли G5 в два подряд трехчасовых периода с 00:00 до 06:00 мск», — сказал представитель института. 24 августа 2005 года с 12:00 до 15:00 мск был зафиксирован средний Kp-индекс — 8,667, что является G5

При максимальном уровне бури G5 на Земле возможны повреждения трансформаторов и разрушение энергетических систем. У космических аппаратов могут возникнуть проблемы с ориентацией и каналами связи со спутником.

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