15:15

Сбер запустил цифровую платформу для взаимодействия с другими кредиторами в рамках комплексного урегулирования. Первыми к цифровой платформе Сбера для комплексного урегулирования долгов заемщиков подключились ДОМ.РФ и «Совкомбанк». Теперь еще больше клиентов смогут оперативно получить решение своей сложной финансовой ситуации.

С начала 2024 года Сбер в партнерстве с другими кредиторами комплексно урегулировал более 6 тыс. проблемных кредитов на сумму свыше 2,7 млрд руб. Для сравнения – за весь прошлый год было урегулировано 6 тыс. кредитов на сумму 2,9 млрд руб.

Сбер первым на российском рынке предложил комплексное урегулирование задолженности, которое помогает заемщикам решать проблемы с долгами по кредитам, оформленным у различных кредиторов. Теперь Сбер создал цифровую платформу, которая призвана объединить кредиторов – участников сделки. Это единый онлайн-канал взаимодействия, который позволяет различным кредиторам эффективно, одновременно обрабатывать заявки клиентов на комплексное урегулирование и информировать друг друга о принятом решении. В результате клиенты максимально оперативно смогут получить решение своего вопроса одномоментно всеми кредиторами.

«Если за весь прошлый год Сбером и другими кредиторами совместно было урегулировано 6 тыс. проблемных кредитов, то этот объем мы достигли уже в первом полугодии 2024 года. При этом свыше 80% клиентов, которые воспользовались нашим инструментом комплексного урегулирования, продолжают эффективно обслуживать свои кредиты, – отметил директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов. – В своей обратной связи почти каждый клиент говорит, что самыми важными критериями для него являются скорость и прозрачность процедуры. Ответом на этот запрос стала цифровизация процесса работы с заявками клиентов. Онлайн-платформа для комплексного урегулирования поможет тысячам людей эффективно решить финансовые трудности. Клиентам достаточно обратиться за решением к любому из своих кредиторов, а уже дальнейшее взаимодействие между банками будет проходить оперативно через цифровой сервис».