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Россия смогла усилить оборонную промышленность в неожиданно короткие сроки — Столтенберг

14:32 04.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия смогла в короткие сроки нарастить оборонное производство, превзойдя ожидания НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британскому телеканалу Sky News.

«Россия действительно смогла увеличить темпы оборонной промышленности быстрее, чем мы ожидали», — признал генсек военно-политического блока. Он добавил, что «странам — участницам НАТО понадобилось больше времени, чем предусматривалось, на наращивание производства» боеприпасов и вооружений.

Генсек альянса отметил, что на поле боя складывается непростая для Вооруженных сил Украины ситуация, поскольку в последние несколько дней российские войска добились значительных успехов. По его словам, это должно побудить НАТО увеличить размеры помощи Украине, которую обещали оказать многие участники блока.

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