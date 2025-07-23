Экстремистские сообщества приравняли в РФ к экстремистской организации

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Понятие экстремистской организации расширили в России — теперь ими будут считаться и экстремистские сообщества. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Новой редакцией закона расширено понятие экстремистской организации. Теперь туда входят экстремистские сообщества, создатели, руководители или участники, которые уже осуждены по делу об организации экстремистского сообщества.