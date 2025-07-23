Украинский истребитель Mirage, упавший на западе страны, утонул в болоте — следователи
15:32 23.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинский истребитель Mirage 2000, потерпевший крушение в Волынской области на западе Украины, утонул в болоте. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
«ГБР начало досудебное расследование по факту падения военного самолета Mirage 2000 на Волыни. Авария произошла вечером 22 июля у одного из аэродромов области во время выполнения боевого задания. Предварительно установлено, что после взлета пилот сообщил руководителю полетов о критической неисправности электроники. Самолет упал на безлюдной территории и утонул в затопленной воронке в болотистой местности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пилот сумел катапультироваться, его оперативно обнаружила поисково-спасательная команда. Состояние военнослужащего стабильное, ему оказана необходимая помощь.
«Создана специальная следственная группа из числа наиболее опытных работников территориального управления и Центрального аппарата ГБР, имеющих практику расследования катастроф в военной авиации. Инцидент расследуется по ч. 2 ст. 416 УК Украины — „Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу“, — указали в ГБР. Сейчас изымается служебная документация и другие вещдоки, допрашиваются свидетели.
В феврале министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил о передаче Киеву нескольких истребителей Mirage 2000. Он не уточнял, сколько всего машин планирует поставить Париж, однако, по данным СМИ, речь могла идти не более чем о шести самолетах.
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