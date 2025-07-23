На переговорах в Стамбуле будут обсуждаться меморандумы РФ и Украины — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главной темой обсуждения третьего раунда прямых российско-украинских переговоров станут проекты меморандумов двух стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Будут обсуждаться главным образом вопросы, связанные с теми проектами меморандумов, которыми обменялись [стороны] в ходе второго раунда», — рассказал Песков.

Ранее Песков, сообщал, что меморандумы РФ и Украины «диаметрально противоположны», поэтому предстоит большая дипломатическая работа.

Меморандум российской стороны по урегулированию, переданный украинской делегации на переговорах в Стамбуле, подразумевает нейтралитет Украины и запрет на любую военную деятельность третьих государств на ее территории.

Первый раздел документа содержит «основные параметры окончательного урегулирования». Второй раздел, посвященный условиям прекращения огня, содержит два варианта развития событий. В нем, в частности одним из условий значится амнистия со стороны Киева «политзаключенных» и освобождение удерживаемых военнослужащих и гражданских лиц. Третий раздел устанавливает последовательность шагов и сроки их осуществления.