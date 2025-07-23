0
0
44
НОВОСТИ

На переговорах в Стамбуле будут обсуждаться меморандумы РФ и Украины — Песков

15:00 23.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главной темой обсуждения третьего раунда прямых российско-украинских переговоров станут проекты меморандумов двух стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Будут обсуждаться главным образом вопросы, связанные с теми проектами меморандумов, которыми обменялись [стороны] в ходе второго раунда», — рассказал Песков.

Ранее Песков, сообщал, что меморандумы РФ и Украины «диаметрально противоположны», поэтому предстоит большая дипломатическая работа.

Меморандум российской стороны по урегулированию, переданный украинской делегации на переговорах в Стамбуле, подразумевает нейтралитет Украины и запрет на любую военную деятельность третьих государств на ее территории.

Первый раздел документа содержит «основные параметры окончательного урегулирования». Второй раздел, посвященный условиям прекращения огня, содержит два варианта развития событий. В нем, в частности одним из условий значится амнистия со стороны Киева «политзаключенных» и освобождение удерживаемых военнослужащих и гражданских лиц. Третий раздел устанавливает последовательность шагов и сроки их осуществления.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 23.07.2025
Безработных осужденных не смогут приговаривать к исправительным работам
0
10
14:32 23.07.2025
Экстремистские сообщества приравняли в РФ к экстремистской организации
0
122
14:12 23.07.2025
Значительную часть денег из США и Европы на Украине разворовали — Песков
0
156
14:00 23.07.2025
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1 220 военнослужащих
0
154
13:32 23.07.2025
Госдума за весеннюю сессию приняла 354 закона — Володин
0
202
13:20 23.07.2025
Новые власти Сирии запросили помощь Турции в укреплении обороноспособности — TRT Haber
0
233
13:05 23.07.2025
На повышение пенсий матерей 5 и более детей в 2026 г. потребуется 11 млрд руб. — Минтруд
0
231
13:00 23.07.2025
ВС России освободили населенный пункт Варачино Сумской области
0
238
12:32 23.07.2025
Переговоры Москвы и Киева стартуют в Стамбуле вечером — источник
0
241
12:20 23.07.2025
Приоритетной задачей нового кабмина Польши станет борьба «с агрессивными действиями России и Белоруссии»
0
257

Возврат к списку