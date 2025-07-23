Главы МИД, разведки и начальник Генштаба ВС Турции примут участие в переговорах по Украине

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы МИД, разведки и начальник Генштаба ВС Турции будут присутствовать на переговорах по Украине в Стамбуле. Об этом сообщили ТАСС источники в турецком МИД.

«В переговорах предусматривается участие министра иностранных дел Хакана Фидана, главы Национальной разведывательной организации Ибрагима Калына и начальника Генштаба ВС Метина Гюрака. Министр Фидан выступит на открытии встречи», — сказали они.