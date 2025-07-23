Главы МИД, разведки и начальник Генштаба ВС Турции примут участие в переговорах по Украине
16:12 23.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главы МИД, разведки и начальник Генштаба ВС Турции будут присутствовать на переговорах по Украине в Стамбуле. Об этом сообщили ТАСС источники в турецком МИД.
«В переговорах предусматривается участие министра иностранных дел Хакана Фидана, главы Национальной разведывательной организации Ибрагима Калына и начальника Генштаба ВС Метина Гюрака. Министр Фидан выступит на открытии встречи», — сказали они.
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