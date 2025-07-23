Новые власти Сирии запросили помощь Турции в укреплении обороноспособности — TRT Haber

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые сирийские власти запросили помощь Турции в укреплении обороноспособности и борьбе с терроризмом, в том числе с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на источники в турецком Минобороны.

«Сирийская администрация запросила официальную помощь Турции в рамках укрепления обороноспособности и борьбы с террористическими организациями во главе с ИГ. Мы продолжаем наши усилия по укреплению обороноспособности Сирии», — отметили источники.