Новые власти Сирии запросили помощь Турции в укреплении обороноспособности — TRT Haber
13:20 23.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новые сирийские власти запросили помощь Турции в укреплении обороноспособности и борьбе с терроризмом, в том числе с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на источники в турецком Минобороны.
«Сирийская администрация запросила официальную помощь Турции в рамках укрепления обороноспособности и борьбы с террористическими организациями во главе с ИГ. Мы продолжаем наши усилия по укреплению обороноспособности Сирии», — отметили источники.
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