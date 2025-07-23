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НОВОСТИ

ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1 220 военнослужащих

14:00 23.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины за сутки потеряли в зоне СВО свыше 1 220 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 165 военнослужащих, «Запад» — более 250 военнослужащих, «Юг» — до 145, «Центр» — до 405, «Восток» — до 200, «Днепр» — до 55 военнослужащих.

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