Госдума за весеннюю сессию приняла 354 закона — Володин

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума за весеннюю сессию 2025 года приняла 354 закона, из них 71% — прямого действия. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«У нас с вами завершается восьмая сессия. Позади 7 месяцев [работы]. Принято 354 закона, из них 71% — это законы прямого действия. Самый высокий показатель за все предыдущее время», — сказал Володин на заключительном пленарном заседании весенней сессии.