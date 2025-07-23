Володин поддержал пересмотр коммунистами оценки Сталина XX съездом КПСС

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал правильным решение думской фракции КПРФ пересмотреть итоги 20-го съезда КПСС, на котором Никита Хрущев выступил с докладом о культе личности Иосифа Сталина.

«Очень правильным было решение наших коллег из фракций КПРФ пересмотреть решение 20-го съезда [КПСС]. Потому что во многом именно решение съезда заложило отношение не только к лидеру государства, который практически сделал все для его создания, и как верховный главнокомандующий делал все для победы в Великой Отечественной войне, но и это решение заложило отношение к нам со стороны наших оппонентов», — сказал Володин, выступая на заключительном пленарном заседании весенней сессии.

Председатель Госдумы объяснил, что с Советским Союзом не пытались «играть», пока государство было сильным, а сразу после распада СССР начали «обвинять во всех грехах в продолжение того же 20-го съезда». «Поэтому, уважаемые коллеги, мы должны защищать свою историю. Нам надо сделать все для того, чтобы имена героев, полководцев, руководителей государства, обеспечивших Победу, были защищены и увековечены», — обратился Володин к депутатам.

Говоря о советских государственных лидерах, председатель Госдумы в целом отметил разрушительность политических интриг. По его словам, «слабый Горбачев делал все для того, чтобы затоптать героя Советского Союза Брежнева», а до этого Хрущев «сделал все для того, чтобы затоптать Сталина, для того чтобы самому удержаться, для того чтобы тех, кто был рядом со Сталиным, ему мешал, — их убрать».

«Поэтому вот, коллеги, лучше прямо говорите что хотите, предлагайте, отстаивайте позицию. Плесень гибнет на свету», — заключил Володин.