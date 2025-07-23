Безработных осужденных не смогут приговаривать к исправительным работам
15:12 23.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Осужденные, не имеющие постоянного места работы, не смогут приговариваться к исправительным работам. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Исправительные работы теперь будут назначаться только тем осужденным, которые имеют основное место работы — ранее такое наказание могли получить и те, кто не трудоустроен, причем выполняли они такие работы в районе своего места жительства, но по согласованию с профильными инспекциями.
Для трудоустроенных осужденных также вдвое сократили срок, в течение которого они должны приступить к отбыванию наказания — 15 дней. Уточняется, что если осужденный к исправительным работам был уволен, он должен трудоустроиться в течение 15 дней со дня постановки на учет или со дня увольнения.
В качестве наказания осужденного могут применять три вида разных работ — обязательные, исправительные и принудительные. Каждый из видов назначается в зависимости от тяжести преступления. Обязательные и принудительные работы заключаются в выполнении трудовой деятельности — в первом случае человек в том числе может заниматься уборкой общественных территорий, во втором — трудиться в специальном исправительном центре. А исправительные работы применяются в виде штрафа — человек должен отдавать от 5% до 20% от своей зарплаты в доход государства. В случае если у человека нет работы — местные органы самоуправления определяют такого осужденного на работы в районе его места жительства. Однако такая норма перестанет действовать через 6 месяцев — после вступления закона в силу.
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