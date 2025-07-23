14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Значительная часть денег американских и европейских налогоплательщиков была разворована на Украине. Это можно сказать с большой долей уверенности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

«Если говорить простым и емким русским языком, очевидно, что значительную часть тех денег, которые получила Украина, разворовали. В стране много коррупции, то есть деньги американских налогоплательщиков, европейских налогоплательщиков в значительной степени разворовали на Украине. Это можно сказать с большой долей уверенности», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.