В РПЦ резко осудили проект о признании гражданских жен погибших в СВО законными супругами

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Принятие законопроекта о возможности признавать законными супругами пары, не состоявшие в официальном браке, если один из партнеров погиб в зоне спецоперации, нанесет «чудовищный удар» по институту брака в России, заявил глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов на форуме религиозных организаций в Общественной палате РФ.

«Парадоксальной является ситуация, когда многие нормативно-правовые акты создают предпосылки к девальвации традиционных ценностей. К примеру, проект закона о фактических брачных отношениях — это такой сегодня дискуссионный законопроект, который в случае его принятия нанесет чудовищный удар по институту брака, лишив его юридического преимущества перед незарегистрированным сожительством и беспорядочными половыми связями», — сказал Лукьянов.

Законопроект о признании законными супругами гражданских жен участников СВО, погибших или пропавших без вести, внесли в январе в Госдуму первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, а также главы комитетов Госдумы и Совфеда по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Правительство РФ поддержало данную инициативу, при этом кабмин предложил дополнить документ положением о том, что эти лица не должны состоять в зарегистрированном браке с другими людьми.