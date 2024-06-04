В РПЦ резко осудили проект о признании гражданских жен погибших в СВО законными супругами
16:12 04.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Принятие законопроекта о возможности признавать законными супругами пары, не состоявшие в официальном браке, если один из партнеров погиб в зоне спецоперации, нанесет «чудовищный удар» по институту брака в России, заявил глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов на форуме религиозных организаций в Общественной палате РФ.
«Парадоксальной является ситуация, когда многие нормативно-правовые акты создают предпосылки к девальвации традиционных ценностей. К примеру, проект закона о фактических брачных отношениях — это такой сегодня дискуссионный законопроект, который в случае его принятия нанесет чудовищный удар по институту брака, лишив его юридического преимущества перед незарегистрированным сожительством и беспорядочными половыми связями», — сказал Лукьянов.
Законопроект о признании законными супругами гражданских жен участников СВО, погибших или пропавших без вести, внесли в январе в Госдуму первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, а также главы комитетов Госдумы и Совфеда по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Правительство РФ поддержало данную инициативу, при этом кабмин предложил дополнить документ положением о том, что эти лица не должны состоять в зарегистрированном браке с другими людьми.
НОВОСТИ
- 17:12 04.06.2024
- Украинцам придется годами экономить электричество — премьер-министр
- 17:00 04.06.2024
- Байден заявил, что не считает предложение РФ завершить конфликт лучшим вариантом для Киева
- 16:32 04.06.2024
- Вице-премьер Италии Сальвини предложил Макрону самому сражаться на Украине
- 16:00 04.06.2024
- Байден допустил, что Нетаньяху продолжает операцию в Газе по своим политическим причинам
- 15:32 04.06.2024
- Более 10% детей-мигрантов по завершении учебного года не владеют русским языком
- 15:15 04.06.2024
- Сбер запустил цифровую платформу для взаимодействия с другими кредиторами в рамках комплексного урегулирования
- 15:12 04.06.2024
- Парламент Швейцарии проголосовал против признания Палестины
- 15:00 04.06.2024
- Макрон блефует, предлагая отправить военных инструкторов на Украину — WP
- 14:32 04.06.2024
- Россия смогла усилить оборонную промышленность в неожиданно короткие сроки — Столтенберг
- 14:12 04.06.2024
- Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать