Украина из-за повреждения сетей не может наращивать объемы импорта электричества
13:32 04.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Повреждения в системе распределения в украинских энергосетях накладывают ограничения на доступные стране объемы импорта электричества, не позволяя увеличивать его объемы. Об этом сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».
«После <…> 1 июня внутри страны действуют определенные сетевые ограничения, которые влияют на доступные объемы импорта. Ремонтные бригады „Укрэнерго“ работают над их устранением», — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.
В «Укрэнерго» добавили, что в плановый ремонт выведена одна из межгосударственных высоковольтных линий электропередачи.
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